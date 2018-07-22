Трамп заявив, що ЗМІ принизили його "чудову зустріч з Путіним"

"У мене відбулася чудова зустріч з Путіним, і брехливі ЗМІ поклали всі свої сили на те, щоб принизити її. Це дуже погано для нашої країни!" - зазначив Трамп в Twitter.

Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 16 липня в Гельсінкі пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку переговорам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує в своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.



Глава МЗС РФ Сергій Лавров в суботу провів телефонні переговори з держсекретарем США Майком Помпео, в ході яких вони обговорили питання двосторонніх відносин.