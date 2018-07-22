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Трамп заявив, що ЗМІ принизили його "чудову зустріч з Путіним"

Трамп заявив, що ЗМІ принизили його "чудову зустріч з Путіним"

Київ • УНН

 • 7486 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі і, що ЗМІ усіма способами намагаються піднести ці контакти в негативному світлі. Про це президент Дональд Трап написав у своєму мікроблозі в в Twitter, передає УНН.

"У мене відбулася чудова зустріч з Путіним, і брехливі ЗМІ поклали всі свої сили на те, щоб принизити її. Це дуже погано для нашої країни!" - зазначив Трамп в Twitter.

Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 16 липня в Гельсінкі пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку переговорам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує в своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в суботу провів телефонні переговори з держсекретарем США Майком Помпео, в ході яких вони обговорили питання двосторонніх відносин.

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