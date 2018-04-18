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Трамп заявил, что рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Трамп заявил, что рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

На вопрос, где он встретится с северокорейским лидером, Трамп ответил: “Пять мест”. Президент США не уточнил, в каких городах возможна встреча.

Хозяин Белого дома сказал, что встреча может состояться в начале июня, “если дела пойдут хорошо”, но может и не состояться вообще.

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Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп сейчас проводит встречу во Флориде с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский лидер уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.

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