Трамп заявив, що розглядає п'ять місць для зустрічі з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає п’ять можливих місць для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
На питання, де він зустрічатиметься з північнокорейським лідером, Трамп відповів: “П’ять місць”. Президент США не уточнив, у яких містах можлива зустріч.
Господар Білого дому сказав, що зустріч може відбутися на початку червня, “якщо справи підуть добре”, але може і не відбутися взагалі.
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Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп зараз проводить зустріч у Флориді з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Як стало відомо 8 березня, Кім Чен Ин передав Трампу через представників Південної Кореї усну пропозицію про проведення зустрічі, і глава адміністрації США його прийняв, зазначивши тоді, що вона повинна відбутися до кінця травня. 9 квітня американський лідер уточнив, що зустріч може пройти “або в травні, або на початку червня”. За словами представників Білого дому, місце і дата зустрічі все ще не визначені.