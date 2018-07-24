Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с Ираном в ядерной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, которая будет отличаться от "предыдущей провальной". Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.
"Мы готовы заключить это соглашение, а не заложенную прошлой администрацией провальную операцию, которая была катастрофой", - сказал американский лидер, выступая во вторник в Канзас-Сити (штат Миссури) перед ветеранами американских военных операций за рубежом.
По словам Трампа, "Иран больше не является той страной, какой она была раньше".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не волнует, что своими сообщениями в Twitter может обострить напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.