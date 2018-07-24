Трамп заявив, що готовий укласти "справжню угоду" з Іраном в ядерній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти "справжню угоду" з владою Ірану в ядерній сфері, яка буде відрізнятися від "попередньої провальної". Про це з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.
"Ми готові укласти цю угоду, а не закладену минулого адміністрацією провальну операцію, яка була катастрофою", - сказав американський лідер, виступаючи у вівторок в Канзас-Сіті (штат Міссурі) перед ветеранами американських військових операцій за кордоном.
За словами Трампа, "Іран більше не є тією країною, якою вона була раніше".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що не переймається тим, що своїми повідомленнями в Twitter може загострити напруженість у відносинах Вашингтона і Тегерана.