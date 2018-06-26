Трамп заявил об улучшении ситуации на Ближнем Востоке после выхода из иранской ядерной сделки

"Ситуация сейчас очень отличается от тех пор, как мы прекратили свое участие в СВПД", - заявил американский лидер. Агентство отметило, что Трамп при этом отказался говорить, когда Белый дом представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана могут быть введены санкции. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Трамп стал меньше прислушивается к министру обороны Джеймса Мэттиса. Отмечалось, что Маттис был не в курсе решений Трампа по иранской ядерной сделке, КНДР и других важных вопросов.