Трамп заявив про поліпшення ситуації на Близькому Сході після виходу з іранської ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що на Близькому Сході було досягнуто значного прогресу з тих пір, як Вашингтон вийшов з іранської ядерної угоди (Спільного всеосяжного плану дій, СВПД). Як повідомило агентство Reuters, таку думку він висловив в понеділок перед зустріччю з королем Йорданії Абдаллою II, інформує УНН.
“Ситуація зараз дуже відрізняється з тих пір, як ми припинили свою участь в СВПД”, — заявив американський лідер. Агентство відзначило, що Трамп при цьому відмовився говорити, коли Білий дім представить план по врегулюванню палестино-ізраїльського конфлікту.
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Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Америка виходить зі Спільного всеосяжного плану дій. США також не виключили, що в відношенні компаній з Євросоюзу, які після виходу Вашингтона з угоди продовжать співпрацю зі структурами Ірану, можуть бути введені санкції. Трамп обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції відносно Ірану.
Раніше телеканал NBC повідомляв, що Трамп почав менше прислухається до міністра оборони Джеймса Меттіса. Зазначалося, що Меттіс був не в курсі рішень Трампа за іранською ядерною угоді, КНДР та інших важливих питань.