Трамп заявил, что в третий раз успешно прошел когнитивный тест
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в третий раз успешно прошел когнитивный тест во время медобследования в Walter Reed. Пост появился на фоне критики из-за возраста и состояния здоровья 80-летнего президента.
Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел медицинское обследование и в третий раз сдал когнитивный тест, подчеркнув, что правильно ответил на все вопросы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В посте в социальных сетях Трамп написал, что "только что прошел идеальный медицинский осмотр" в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. В то же время в Белом доме уточнили, что президент имел в виду медицинское обследование, которое он проходил в конце мая.
Я только что прошел идеальный медицинский осмотр в Walter Reed, я прохожу его каждые шесть месяцев, и я трижды просил еще один когнитивный тест, единственный президент, который это сделал, и я все их сдал на отлично – правильно ответил на каждый вопрос
Пост появился на фоне критики книги журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона, в которой говорится о беспокойстве некоторых сотрудников Белого дома по поводу возраста, физического состояния и выносливости президента. Трамп, которому в июне исполнилось 80 лет, в настоящее время является самым старым человеком, занимающим пост президента США.
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения на должность: что известно12.04.25, 12:52 • 6871 просмотр