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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил, что независимо от каких-либо предпочтений будет продолжать "защищать" женщин

Трамп заявил, что независимо от каких-либо предпочтений будет продолжать "защищать" женщин

Киев  •  УНН

08:29 • 6865 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что будет защищать женщин США, независимо от их предпочтений. Согласно опросу NBC News, женщины отдают предпочтение его оппонентке Камале Харрис с разницей в 14 пунктов.

По словам кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, его «народ» не считает нужным объяснять что он хочет «защитить женщин» в США.

Пишет УНН со ссылкой на NBC.

Бывший президент Дональд Трамп заявил в среду, что он будет «защищать» женщин, «независимо от того, нравится это женщинам или нет».

«Я сказал: «Что ж, я собираюсь это сделать, нравится это женщинам или нет. Я собираюсь защитить их», - сказал Трамп.

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Также Трамп заявил на митинге в Грин-Бей, штат Висконсин, что его «народ» не считает, что ему нужно объяснять, что он хочет «защитить женщин нашей страны».

Гонка за Белый дом между нынешним вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и бывшим президентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом выглядит ожесточенной, неопределенной и более разделенной, чем когда-либо, особенно между мужчинами и женщинами.

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Согласно опросу NBC News, проведенному в октябре, женщины отдали предпочтение Камале Харрис на 14 пунктов (55% против 41%), а Дональд Трамп опередил Харрис среди мужчин на 16 пунктов (56% против 40%). Если сложить два результата, разница между полами составит 30 баллов. Тем не менее, разница, которая подчеркивается среди более молодого электората: Харрис лидирует среди женщин в голосовании (56% против 36%), с преимуществом в 20 пунктов.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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