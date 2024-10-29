Несомненно - противник, но следует быть умными в дипломатии: кандидат в вице-президенты США очертил отношение к путину
Киев • УНН
Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс назвал путина «противником» США, но призвал к дипломатии. Он отметил необходимость переговоров между Украиной, россией и НАТО для прекращения войны.
Сенатор Джей Ди Вэнс в интервью «Встреча с прессой» на канале NBC не признал, что российский диктатор является врагом Соединенных Штатов.
Пишет УНН со ссылкой на VOA.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс назвал Россию противником США.
На вопрос о том, является ли путин союзником или врагом, Вэнс ответил: «Я думаю, что он, несомненно, противник. Он конкурент. Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии».
Также Вэнс продолжил: «Ну, мы не воюем с ним, и я не хочу воевать с Россией Владимира Путина. Я думаю, что мы должны попытаться искать пути мира».
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Только потому, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ними в разговор. И я считаю, что важно, если мы когда-то, на каком-то уровне, фундаментально прекратим войну в Украине, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть
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