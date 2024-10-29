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Несомненно - противник, но следует быть умными в дипломатии: кандидат в вице-президенты США очертил отношение к путину

Несомненно - противник, но следует быть умными в дипломатии: кандидат в вице-президенты США очертил отношение к путину

Киев  •  УНН

12:55 • 6499 просмотра

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Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс назвал путина «противником» США, но призвал к дипломатии. Он отметил необходимость переговоров между Украиной, россией и НАТО для прекращения войны.

Сенатор Джей Ди Вэнс в интервью «Встреча с прессой» на канале NBC не признал, что российский диктатор является врагом Соединенных Штатов. 

Пишет УНН со ссылкой на VOA.

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс назвал Россию противником США.

На вопрос о том, является ли путин союзником или врагом, Вэнс ответил: «Я думаю, что он, несомненно, противник. Он конкурент. Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии».

Также Вэнс продолжил: «Ну, мы не воюем с ним, и я не хочу воевать с Россией Владимира Путина. Я думаю, что мы должны попытаться искать пути мира».

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Только потому, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ними в разговор. И я считаю, что важно, если мы когда-то, на каком-то уровне, фундаментально прекратим войну в Украине, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть

- заявил Джей Ди Вэнс.

Республиканец Вэнс объяснил, почему Тайвань важнее для США, чем Украина28 октября 2024, 14:43 • 16679 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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