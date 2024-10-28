Зеленский не слышал, что Трамп планирует отменить поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что не слышал от Трампа о планах отмены поддержки Украины в случае победы на выборах. По его словам, такой шаг приблизил бы к победе путина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не слышал заявление кандидата на пост президента США Дональда Трампа об отмене помощи Украине, если он победит. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.
"Трамп много говорит и я не слышал, чтобы он говорил, что отменит поддержку Украины. Конечно, мы не знаем, что будет и понимаем все риски. Самый большой риск будет, если политика изменится", - сказал Зеленский.
По его словам, Трамп точно не хочет проигрывать, а такой шаг приблизит к победе путина.
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