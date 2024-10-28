Зеленський не чув, що Трамп планує скасувати підтримку України
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що не чув від Трампа про плани скасування підтримки України у разі перемоги на виборах. За його словами, такий крок наблизив би до перемоги путіна.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не чув заяву кандидата на пост президента США Дональда Трампа про скасування допомоги України, якщо він переможе. Про це він заявив під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа, передає УНН.
"Трамп багато говорить і я не чув, щоб він говорив, що скасує підтримку України. Звісно, ми не знаємо, що буде і розуміємо усі ризики. Найбільший ризик буде, якщо політика зміниться", - сказав Зеленський.
За його словами, Трамп точно не хоче програвати, а такий крок наблизить до перемоги путіна.
Україна не боїться перемоги Трампа на виборах - Єрмак27.10.24, 14:10 • 40574 перегляди
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