Безсумнівно - противник, але слід бути розумними в дипломатії: кандидат у віцепрезиденти США окреслив ставлення до путіна
Київ • УНН
Сенатор-республіканець Джей Ді Венс назвав путіна "противником" США, але закликав до дипломатії. Він наголосив на необхідності переговорів між Україною, росією та НАТО для припинення війни.
Сенатор Джей Ді Венс в інтерв'ю "Зустріч із пресою" на каналі NBC не визнав, що російський диктатор є ворогом Сполучених Штатів.
Пише УНН із посиланням на VOA.
Кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс назвав росію супротивником США.
На запитання про те, чи є путін союзником або ворогом, Венс відповів: "Я думаю, що він, безсумнівно, противник. Він конкурент. Але я думаю, що ми також повинні бути розумними в дипломатії".
Також Венс продовжив: "Ну, ми не воюємо з ним, і я не хочу воювати з Росією Володимира Путіна. Я думаю, що ми повинні спробувати шукати шляхи миру".
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Тільки тому, що нам хтось не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ними у розмову. І я вважаю, що важливо, якщо ми колись, на якомусь рівні, фундаментально припинимо війну в Україні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина
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