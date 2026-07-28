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Трамп ответил на опасения по поводу запасов боеприпасов США, упомянул Украину

Киев • УНН

 • 4674 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны достаточно боеприпасов, несмотря на сообщения об опасениях по поводу истощения запасов. Он обвинил Байдена в передаче большого количества оружия Украине.

Трамп ответил на опасения по поводу запасов боеприпасов США, упомянул Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов достаточно боеприпасов, после сообщений об опасениях по поводу запасов, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, президент Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов, после сообщений CBS News и других СМИ о том, что быстрые темпы расходования США некоторых из своих самых современных перехватчиков ПВО и высокоточного оружия на Ближнем Востоке являются точкой большой напряженности внутри администрации Трампа, по словам военных и разведывательных чиновников США.

Официальные лица сообщили CBS News, что существуют большие опасения по поводу готовности Америки к будущим конфликтам. Репортер спросил президента, беспокоит ли его истощение запасов.

"Нет. У нас их достаточно. У нас много боеприпасов. Разных типов", - ответил Трамп.

"Знаете, Байден много дал Украине. Так что мы это наращиваем. Но у нас много. У нас также много вещей среднего уровня. Я имею в виду, больше, чем мы могли бы использовать при любых обстоятельствах. Но у нас много. Честно говоря, я хотел бы иметь больше. Но Байден так много дал Украине. Когда я ушел, запасы были полны", - заявил Трамп.

Трамп сказал, что в отношении некоторых самых современных технологий США хотели бы иметь больше поставок.

Администрация Трампа хочет растянуть $400 млн помощи Украине до 2029 года - Reuters28.07.26, 08:29 • 32855 просмотров

Юлия Шрамко

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