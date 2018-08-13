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Трамп забрасывал образами экс-сотрудницу Белого дома, которая тайно записывала его разговора

Киев • УНН

 • 4786 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшей свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман, которая опубликовала записанные на диктофон разговоры с главой Белого дома и сотрудниками его аппарата. Соответствующее заявление Трамп сделал в Twitter, передает УНН.

Трамп забрасывал образами экс-сотрудницу Белого дома, которая тайно записывала его разговора

"Сумасшедшая Омароса, которая была трижды уволен из" Ученика "(реалити-шоу Apprentice - ред.), Теперь освобождена в последний раз. У нее никогда не получалось, никогда не получится. Она умоляла меня взять ее на работу, со слезами на глазах , и я согласился. Люди в Белом доме ее ненавидели. Она была коварной, но не умным ", - написал глава государства.

По словам Трампа, недовольным работой Маниголт-Ньюман был и председатель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, который сказал, что она "неудачник и только создаст проблемы".

Как сообщал УНН, юристы Белого дома изучают, какие меры они могут принять в отношении бывшей сотрудницы аппарата резиденции главы государства Маниголт-Ньюман, которая тайно записывала на диктофон свои разговоры с президентом США и его помощниками.

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала АВС аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На нем слышно, как стороны обсуждают освобождение Маниголт-Ньюман. Последняя заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт , который предусматривает ежемесячную выплату 15 000 долларов в обмен на молчание, однако она от него отказалась.

В понедельник Маниголт-Ньюман обнародовала еще одну запись разговора с Трампом, в которой президент США отрицал свою причастность к ее освобождению.

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