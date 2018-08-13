Трамп закидав образами екс-співробітницю Білого дому, яка таємно записувала його розмови

"Божевільна Омароса, яку було тричі звільнено з "Учня" (реаліті-шоу Apprentice - ред.), тепер звільнена в останній раз. У неї ніколи не виходило, ніколи не вийде. Вона благала мене взяти її на роботу, зі сльозами на очах, і я погодився. Люди у Білому домі її ненавиділи. Вона була підступною, але не розумною“, — написав глава держави.

За словами Трампа, невдоволеним роботою Маніголт-Ньюман був і голова апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, який сказав, що вона “невдаха і лише створить проблеми”.

Як повідомляв УНН, юристи Білого дому вивчають, які заходи вони можуть вжити стосовно колишньої співробітниці апарату резиденції глави держави Маніголт-Ньюман, яка таємно записувала на диктофон свої розмови з президентом США і його помічниками.

Раніше Маніголт-Ньюман передала в розпорядження телеканалу АВС аудіозапис розмови з главою апарату співробітників Білого дому Джоном Келлі. На ньому чутно, як сторони обговорюють звільнення Маніголт-Ньюман. Остання заявляє, що їй після відходу з Білого дому був запропонований контракт, який передбачає щомісячну виплату 15 тисяч доларів в обмін на мовчання, однак вона від нього відмовилася.

У понеділок Маніголт-Ньюман оприлюднила ще одну запис розмови з Трампом, в якій президент США заперечував свою причетність до її звільнення.