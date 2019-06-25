Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

По словам главы Белого дома, верховный лидер Ирана и другие руководители страны будут лишены доступа к американским финансовым ресурсам.

Трамп заявил, что санкции вводятся в ответ на атаку на американский беспилотник. "Верховный лидер Ирана - тот, кто в конечном итоге несет ответственность за враждебное поведение режима", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд заявил, что наложит против Ирана новые санкции, чтобы не дать Тегерану возможности создать ядерное оружие, и добавил, что среди возможностей продолжает оставаться военная акция.