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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Киев • УНН

 • 8118 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Ирана. Под санкции попадают верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи и другие руководители страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

По словам главы Белого дома, верховный лидер Ирана и другие руководители страны будут лишены доступа к американским финансовым ресурсам.

Трамп заявил, что санкции вводятся в ответ на атаку на американский беспилотник. "Верховный лидер Ирана - тот, кто в конечном итоге несет ответственность за враждебное поведение режима", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд заявил, что наложит против Ирана новые санкции, чтобы не дать Тегерану возможности создать ядерное оружие, и добавил, что среди возможностей продолжает оставаться военная акция.

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