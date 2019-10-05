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Трамп считает, что застал врасплох оппонентов публикацией стенограммы разговора с Зеленским

Киев • УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что застал врасплох демократов в Палате представителей американского Конгресса публикацией стенограммы разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Трамп считает, что застал врасплох оппонентов публикацией стенограммы разговора с Зеленским

"Отчет так называемого информатора о моем идеальном телефонном разговоре далек от истины, даже и близко не так. Шифф и Пелоси никогда не думали, что я выпущу стенограмму разговора. Застал их врасплох, они попались. Это обман против американского народа!" - написал Трамп.

"Кто-нибудь, пожалуйста, разбудите Митта Ромни и скажите ему, что мой разговор с украинским президентом был подходящим и очень соответствующим, и мое заявление по Китаю касалось коррупции, а не политики", - добавил он.

Добавим, демократы в Палате представителей США изучают, есть ли основания для привлечения к ответственности Трампа, основываясь на сообщении информатора, в котором говорится, что он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 25 июля с просьбой помочь в расследовании относительно политического конкурента-демократа Джо Байдена.

The so-called Whistleblower's account of my perfect phone call is "way off," not even close. Schiff and Pelosi never thought I would release the transcript of the call. Got them by surprise, they got caught. This is a fraud against the American people!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2019

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