Трамп вважає, що застав зненацька опонентів публікацією стенограми розмови з Зеленським

"Звіт так званого інформатора про мою ідеальну телефонну розмову далекий від істини, навіть і близько не так. Шифф і Пелосі ніколи не думали, що я випущу стенограму розмови. Застав їх зненацька, вони піймалися. Це обман проти американського народу!" - написав Трамп.

"Хто-небудь, будь ласка, розбудіть Мітта Ромні і скажіть йому, що моя розмова з українським президентом була підходящою і дуже відповідною, і моя заява щодо Китаю стосувалося корупції, а не політики", - додав він.

Додамо, демократи в Палаті представників США вивчають, чи є підстави для притягнення до відповідальності Трампа, ґрунтуючись на повідомленні інформатора, в якому йдеться, що він звернувся до Президента України Володимира Зеленського в телефонній розмові 25 липня з проханням допомогти у розслідуванні щодо політичного конкурента-демократа Джо Байдена.

The so-called Whistleblower’s account of my perfect phone call is “way off,” not even close. Schiff and Pelosi never thought I would release the transcript of the call. Got them by surprise, they got caught. This is a fraud against the American people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2019