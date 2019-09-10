Трамп ответил критикам своих волос

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы это мероприятие проходило на большем площадке. “У меня огромная аудитория, я бы хотел, чтобы у нас была арена побольше. Мы пытались (найти место), я даже готов был стоять под дождем, чтобы мои волосы намокли... По меньшей мере я бы доказал, что это мои настоящие волосы”, — сказал американский лидер.

“Возможно, они уже не так хороши, но, скажу я вам, оно лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше”, — пошутил американский президент.

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Напомним, в сети появились новые неудачные фото Трампа и его прически.