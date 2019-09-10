Трамп відповів критикам свого волосся

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок визнав, що його волосся вже не таке гарне, однак, на його думку, воно краще, ніж у більшості його друзів, які з ним одного віку. Про це він сказав виступаючи перед своїми прихильниками у Північній Кароліні, передає УНН із посиланням на трансляцію телеканалу C-Span.