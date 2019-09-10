Трамп відповів критикам свого волосся
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок визнав, що його волосся вже не таке гарне, однак, на його думку, воно краще, ніж у більшості його друзів, які з ним одного віку. Про це він сказав виступаючи перед своїми прихильниками у Північній Кароліні, передає УНН із посиланням на трансляцію телеканалу C-Span.
Трамп заявив, що хотів би, щоб цей захід проходив на більшому майданчику. “У мене величезна аудиторія, я б хотів, щоб у нас була арена побільше. Ми намагалися (знайти місце), я навіть готовий був стояти під дощем, щоб моє волосся намокло... Щонайменше я б довів, що це мої справжнє волосся”, — сказав американський лідер.
“Можливо, воно вже не таке гарне, але, скажу я вам, воно краще, ніж у більшості моїх друзів, які одного зі мною віку. Набагато краще”, — пожартував американський президент.
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Нагадаємо, у мережі з’явились нові невдалі фото Трампа і його зачіски.