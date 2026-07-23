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Трамп собере кабинет министров на заседание в Кемп-Дэвиде на следующей неделе

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Президент США Дональд Трамп в следующую пятницу проведет 13-е заседание Кабинета министров в Кемп-Дэвиде. Это происходит на фоне разрыва соглашения о прекращении огня с Ираном и обострения боевых действий.

Трамп собере кабинет министров на заседание в Кемп-Дэвиде на следующей неделе

Ожидается, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе соберет свой кабинет министров на заседание в Кэмп-Дэвиде, которое состоится в важный момент как для его президентства, так и для войны США с Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.

"В следующую пятницу президент проведет 13-е заседание Кабинета министров этого срока в Кэмп-Дэвиде, которое будет очень интересным и чем-то необычным для Кабинета министров вместе", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в четверг.

Издание отмечает, что это происходит на фоне разрыва соглашения о прекращении огня с Ираном и обострения боевых действий в последние дни. На Белый дом оказывается значительное политическое давление в отношении урегулирования конфликта, поскольку цены на бензин растут, а промежуточные выборы состоятся всего через несколько месяцев.

Добавим

Это первое заседание Кабинета министров с 27 мая.

Трамп посещал Кэмп-Дэвид, строго охраняемую президентскую резиденцию в Мэриленде, относительно редко, будучи президентом: всего дважды за второй срок и 15 раз за первый.

Этот комплекс использовался как президентская резиденция и место для приема иностранных высокопоставленных лиц еще со времен президента Франклина Рузвельта. На территории этого тихого лагеря площадью 180 акров расположены бревенчатые домики, открытый бассейн, поле для гольфа с одной лункой, тир, боулинг и пешеходные тропы.

Антонина Туманова

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