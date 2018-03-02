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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 68724 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71624 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105520 просмотра

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Трамп продлил санкции против РФ еще на год

Трамп продлил санкции против РФ еще на год

Киев  •  УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за ее аннексии Крыма и агрессию в Украине, украинский президент отреагировал на принятие данного решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

“В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайном положении я продолжаю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное в приказе 13660”, — указано в сообщении.

В документе говорится о том, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе “продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению активов государства”.

Президент Украины отреагировал на принятие данного решения, написав в своем Twitter-аккаунте: “Поздравляю решение Президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России! Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины”.

Приветствую решение Президента @realDonaldTrump продлить действие американских санкций против России!

Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины. pic.twitter.com/1aE58OTDM0

— Петр Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018

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