Трамп продлил санкции против РФ еще на год

“В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайном положении я продолжаю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное в приказе 13660”, — указано в сообщении.

В документе говорится о том, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе “продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению активов государства”.

Президент Украины отреагировал на принятие данного решения, написав в своем Twitter-аккаунте: “Поздравляю решение Президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России! Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины”.

Приветствую решение Президента @realDonaldTrump продлить действие американских санкций против России!



Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины. pic.twitter.com/1aE58OTDM0