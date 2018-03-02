Трамп продовжив санкції проти РФ ще на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її анексію Криму та агресію в Україні, український Президент відреагував на прийняття даного рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
“Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайний стан я продовжую на 1 рік національний надзвичайний стан, проголошений у наказі 13660”, — вказано у повідомленні.
У документі йдеться про те, що дії РФ в Україні включно з анексією Криму та агресією на Донбасі “продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави”.
Президент України відреагував на прийняття даного рішення, написавши у власному Twitter-акаунті: “Вітаю рішення Президента Дональда Трампа продовжити дію американських санкцій проти Росії! Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів триватиме допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України”.
Вітаю рішення Президента @realDonaldTrump продовжити дію американських санкцій проти Росії!
Це чіткий сигнал агресору, що дія обмежувальних заходів триватиме допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України. pic.twitter.com/1aE58OTDM0