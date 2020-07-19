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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114495 просмотра

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Трамп о вероятности победы Байдена на выборах: это будет уничтожение Америки и невообразимые ужасы

Трамп о вероятности победы Байдена на выборах: это будет уничтожение Америки и невообразимые ужасы

Киев  •  УНН

 • 16083 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, якобы приведет к уничтожению Америки и невообразимым ужасам. Такое мнение выразил в воскресенье в Twitter американский лидер Дональд Трамп, передает УНН.

“Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд (штат Орегон), где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия (в городе). Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!”, — написал президент.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от главы государства вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде “вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями”. Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер (представляет демократов). Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

The Radical Left Democrats, who totally control Biden, will destroy our Country as we know it. Unimaginably bad things would happen to America. Look at Portland, where the pols are just fine with 50 days of anarchy. We sent in help. Look at New York, Chicago, Philadelphia. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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