Трамп про ймовірність перемоги Байдена на виборах: це буде знищення Америки та неймовірні жахи

“Радикальні ліві демократи, які повністю контролюють Байдена, знищать нашу країну, якою ми її знаємо. Неймовірні жахи відбудуться з Америкою. Подивіться на Портленд (штат Орегон), де політики зовсім не проти того, що у них вже 50 днів анархія (в місті). Ми відправили допомогу. Подивіться на Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфію. Ні!”, — написав президент.

В суботу губернатор штату Орегон Кейт Браун (представляє демократів) зажадала від глави держави вивести підрозділи федеральних органів влади з міста і припинити затримання учасників акцій протесту в зв’язку зі смертю в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Вона назвала дії озброєних співробітників федеральних силових відомств в Портленді “вторгненням і кричущим зловживанням федеральним урядом своїми владними повноваженнями”. Аналогічну позицію висловив і мер Портленда Тед Вілер (представляє демократів). Прокурор Орегону Біллі Вільямс пригрозив провести розслідування обставин появи в місті співробітників федеральних силових відомств в масках, камуфляжі і без розпізнавальних значків.

The Radical Left Democrats, who totally control Biden, will destroy our Country as we know it. Unimaginably bad things would happen to America. Look at Portland, where the pols are just fine with 50 days of anarchy. We sent in help. Look at New York, Chicago, Philadelphia. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

Масові протести і безлади прокотилися по містах США в кінці травня — початку червня після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Поліцейські використовували при його затриманні задушливий захоплення. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь в операції, були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.

Трамп також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з’їзду для висування кандидатом від республіканців на президентських виборах. 59-ті вибори президента США заплановані на 3 листопада.