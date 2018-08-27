Трамп подсчитал своих сторонников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его действия на высшем государственном посту поддерживают 52% американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.
“Более 90% поддерживают вашего любимого (я надеюсь) президента в Республиканской партии и 52% по всей стране”, — написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. Трамп также отметил, что таких результатов ему удалось достичь, несмотря на попытки “лживых СМИ” выставить его в плохом свете.
Согласно данным социологической службы Gallup, опубликованным газетой The Hill, в июне рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента США поднялся до 45%.
Напомним, рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона снижается уже четвертый месяц подряд. В августе он в очередной раз упал до рекордно низкого уровня, выяснили специалисты французского института изучения общественного мнения Ifop (опрос был проведен специально для издания Le Journal du dimanche).