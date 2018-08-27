Трамп підрахував своїх прихильників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп стверджує, що його дії на вищій державній посаді підтримують 52% американців. Про це інформує УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.
“Більше 90% підтримують вашого улюбленого (я сподіваюся) президента в Республіканській партії і 52% по всій країні”, — написав він у неділю на своїй сторінці в Twitter. Трамп також зазначив, що таких результатів йому вдалося досягти, незважаючи на спроби “брехливих ЗМІ” виставити його в поганому світлі.
Згідно з даними соціологічної служби Gallup, опублікованими газетою The Hill, у червні рейтинг схвалення діяльності Трампа на посаді президента США піднявся до 45%.
Нагадаємо, рейтинг популярності президента Франції Еммануеля Макрона знижується вже четвертий місяць поспіль. У серпні він у черговий раз впав до рекордно низького рівня, з’ясували фахівці французького інституту вивчення громадської думки Ifop (опитування було проведене спеціально для видання Le Journal du dimanche).