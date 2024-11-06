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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 111286 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 122735 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп обратился к своим сторонникам из Флориды

Трамп обратился к своим сторонникам из Флориды

Киев  •  УНН

07:36 • 10017 просмотра

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Дональд Трамп начал выступление перед своими сторонниками в Вест-Палм-Бич после голосования.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп начал выступление перед своими сторонниками во Флориде после голосования на выборах. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Бывший президент Дональд Трамп выступает с речью перед группой своих сторонников в Вест-Палм-Бич, штат Флорида", - пишет издание.

Напомним

Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов.

Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN6 ноября 2024, 07:29 • 9155 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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