Трамп обратился к своим сторонникам из Флориды
Киев • УНН
Дональд Трамп начал выступление перед своими сторонниками в Вест-Палм-Бич после голосования.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп начал выступление перед своими сторонниками во Флориде после голосования на выборах. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
"Бывший президент Дональд Трамп выступает с речью перед группой своих сторонников в Вест-Палм-Бич, штат Флорида", - пишет издание.
Напомним
Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов.
Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN6 ноября 2024, 07:29 • 9155 просмотров