Трамп не звонил путину после контактов в Анкаре - песков

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что президент США Дональд Трамп не звонил владимиру путину после контактов в Анкаре. По его словам, путин остается открытым к диалогу. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

Во время общения с журналистами дмитрий песков заявил, что после недавних контактов в Анкаре телефонного разговора между Дональдом Трампом и владимиром путиным не состоялось. По словам пресс-секретаря Кремля, причиной этого могла быть занятость президента США.

Господин Трамп, скорее всего, был очень занят после всех контактов в Анкаре. Поэтому вчера никто не звонил. Президент путин всегда рад пообщаться. У него действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные разногласия - заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что российский президент готов к общению.

Пока никто не звонил. Президент путин открыт к диалогу - подчеркнул Песков.

Напомним

США впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева.