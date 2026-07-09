Трамп не звонил путину после контактов в Анкаре - песков
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля сообщил, что телефонного разговора между Трампом и путиным после контактов в Анкаре не было. путин остаётся "открытым к диалогу", отметил песков.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что президент США Дональд Трамп не звонил владимиру путину после контактов в Анкаре. По его словам, путин остается открытым к диалогу. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.
Детали
Во время общения с журналистами дмитрий песков заявил, что после недавних контактов в Анкаре телефонного разговора между Дональдом Трампом и владимиром путиным не состоялось. По словам пресс-секретаря Кремля, причиной этого могла быть занятость президента США.
Господин Трамп, скорее всего, был очень занят после всех контактов в Анкаре. Поэтому вчера никто не звонил. Президент путин всегда рад пообщаться. У него действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные разногласия
Также пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что российский президент готов к общению.
Пока никто не звонил. Президент путин открыт к диалогу
Напомним
США впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева.