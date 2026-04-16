Трамп назвал ужасной атаку рф по Украине этой ночью, но его внимание сосредоточено на Иране
Киев • УНН
Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку рф, в результате которой в Киеве погибли четыре человека. Президент США подчеркнул необходимость остановить гибель.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает удар рф по Украине ужасным, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к ночной атаке рф на Киев, Трамп сказал: "Думаю, что это ужасно".
Он добавил, что "ситуация в Украине развивается".
Честно говоря, я бы хотел, чтобы они договорились, ведь в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет дальше. Там происходят определенные события. Мы сосредоточены - сейчас мы очень сильно сосредоточены на Иране, чтобы понять, сможем ли мы довести это дело до конца, и я думаю - я думаю, нам это удастся
Дополнение
россия за сутки совершила две волны комбинированных атак на Украину 44 ракетами и 659 дронами, сбита или подавлена 31 ракета, в том числе 8 из 19 баллистических, и 636 беспилотников, информация по одной крылатой ракете уточняется.
В результате обстрела столицы погибли четыре человека, среди которых ребенок. Полиция зафиксировала более 200 заявлений о повреждении имущества граждан.