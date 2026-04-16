Трамп назвал ужасной атаку рф по Украине этой ночью, но его внимание сосредоточено на Иране

$43.520.0251.270.05
ukenru
Эксклюзив
17:37 • 5544 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 14181 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 22371 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59 • 20506 просмотра
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Эксклюзив
16 апреля, 09:32 • 21621 просмотра
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37 • 55764 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15 апреля, 15:53 • 50172 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
15 апреля, 12:27 • 43921 просмотра
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 41001 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46 • 25822 просмотра
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пока в Украине идет война, Порошенко развивает экономику Венгрии и других стран: вложил 2,3 млрд в иностранные облигации - эксперт16 апреля, 11:58 • 4584 просмотра
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту16 апреля, 11:59 • 23871 просмотра
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка16 апреля, 14:27 • 14907 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 6106 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16:06 • 11311 просмотра
публикации
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16:06 • 11314 просмотра
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка16 апреля, 14:27 • 14910 просмотра
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту16 апреля, 11:59 • 23876 просмотра
Мир отмечает День Чарли Чаплина - почему 16 апреля вспоминают легенду киноPhoto16 апреля, 09:48 • 26168 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками15 апреля, 12:18 • 57278 просмотра
Трамп назвал ужасной атаку рф по Украине этой ночью, но его внимание сосредоточено на Иране

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку рф, в результате которой в Киеве погибли четыре человека. Президент США подчеркнул необходимость остановить гибель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает удар рф по Украине ужасным, передает УНН

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к ночной атаке рф на Киев, Трамп сказал: "Думаю, что это ужасно".

Он добавил, что "ситуация в Украине развивается". 

Честно говоря, я бы хотел, чтобы они договорились, ведь в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет дальше. Там происходят определенные события. Мы сосредоточены - сейчас мы очень сильно сосредоточены на Иране, чтобы понять, сможем ли мы довести это дело до конца, и я думаю - я думаю, нам это удастся 

- добавил Трамп. 

Дополнение

россия за сутки совершила две волны комбинированных атак на Украину 44 ракетами и 659 дронами, сбита или подавлена 31 ракета, в том числе 8 из 19 баллистических, и 636 беспилотников, информация по одной крылатой ракете уточняется.

В результате обстрела столицы погибли четыре человека, среди которых ребенок. Полиция зафиксировала более 200 заявлений о повреждении имущества граждан.

Павел Башинский

