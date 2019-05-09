Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг, передает УНН.
"И.о. главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство", - сообщила Сандерс.
Сейчас Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.
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Как сообщал УНН, ранее в правительстве Трампа состоялась серия отставок, что началась с декабря 2018 года, когда глава Пентагона Джим Маттис ушел в отставку на фоне сообщений о его несогласии с Трампом, включая решением последнего о выводе войск из Сирии. Позже Трамп отказался от полного вывода американских войск из этой страны. После этого, руководитель аппарата Пентагона и пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подали в отставку.