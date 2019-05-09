Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 73235 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100140 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103004 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104744 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128351 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138614 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144784 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Киев  •  УНН

 • 9900 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг, передает УНН.

"И.о. главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство", - сообщила Сандерс.

Сейчас Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.

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Как сообщал УНН, ранее в правительстве Трампа состоялась серия отставок, что началась с декабря 2018 года, когда глава Пентагона Джим Маттис ушел в отставку на фоне сообщений о его несогласии с Трампом, включая решением последнего о выводе войск из Сирии. Позже Трамп отказался от полного вывода американских войск из этой страны. После этого, руководитель аппарата Пентагона и пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подали в отставку.

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