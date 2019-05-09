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Трамп має намір висунути Шанахана на пост глави Пентагону

Трамп має намір висунути Шанахана на пост глави Пентагону

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент США Дональда Трамп має намір висунути Патрика Шанахана на посаду глави Пентагону. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, поширеному в четвер, передає УНН.

“В.о. голови Пентагону Шанахан довів за останні кілька місяців, що він достатньо кваліфікований, щоб і далі очолювати міністерство”, — повідомила Сандерс.

Наразі Шанахан виконує обов’язки глави Міноборони США після відставки Джеймса Меттіса.

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Як повідомляв УНН, раніше в уряді Трампа відбулась серія відставок, що почалась з грудня 2018 року, коли очільник Пентагону Джим Меттіс пішов у відставку на тлі повідомлень про його незгоду з Трампом, включно з рішенням останнього про виведення військ із Сирії. Пізніше Трамп відмовився від повного виведення американських військ із тієї країни. Після цього, керівник апарату Пентагону та прес-секретар Пентагону Дана Уайт подали у відставку.

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