Трамп має намір висунути Шанахана на пост глави Пентагону

“В.о. голови Пентагону Шанахан довів за останні кілька місяців, що він достатньо кваліфікований, щоб і далі очолювати міністерство”, — повідомила Сандерс.

Наразі Шанахан виконує обов’язки глави Міноборони США після відставки Джеймса Меттіса.

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Як повідомляв УНН, раніше в уряді Трампа відбулась серія відставок, що почалась з грудня 2018 року, коли очільник Пентагону Джим Меттіс пішов у відставку на тлі повідомлень про його незгоду з Трампом, включно з рішенням останнього про виведення військ із Сирії. Пізніше Трамп відмовився від повного виведення американських військ із тієї країни. Після цього, керівник апарату Пентагону та прес-секретар Пентагону Дана Уайт подали у відставку.