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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп избирает бывшего губернатора Майка Хакаби послом в Израиле

Трамп избирает бывшего губернатора Майка Хакаби послом в Израиле

Киев  •  УНН

 • 5734 просмотра

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Дональд Трамп назначил Майка Хакаби, бывшего губернатора Арканзаса и баптистского пастора, послом США в Израиле. Назначение 69-летнего консервативного политика еще должно быть утверждено Сенатом.

Президент США Дональд Трамп во вторник избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, - выбор может сигнализировать о будущей политике США в отношении конфликтов на Ближнем Востоке.

Пишет УНН со ссылкой Reuters.

Детали

Дональд Трамп во вторник назначил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом США в Израиле.

Он "любит Израиль и народ Израиля, и так же народ Израиля любит его", - говорится в заявлении новоизбранного президента.

Следующий шаг - утверждение 69-летнего Хакаби Сенатом. Там республиканцы будут иметь большинство.

Справка

Майк Хакаби - баптистский пастор, ставший политиком, один из лидеров консервативных христианских правых и противник прав ЛГБТ+, дважды был кандидатом в президенты от республиканцев, в частности в 2016 году, когда победил Трамп.

Объявление Трампом номинации Хакаби вызвало немедленную похвалу со стороны высокопоставленных израильских чиновников, но, скорее всего, будет негативно воспринято палестинцами, чью националистическую позицию экс-губернатор Арканзаса решительно не поддерживал в прошлом.

Трамп назначил ветерана спецназа Майка Волтца советником по нацбезопасности12 нояб. 2024, 20:15 • 16119 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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