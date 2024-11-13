Трамп избирает бывшего губернатора Майка Хакаби послом в Израиле

Президент США Дональд Трамп во вторник избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, - выбор может сигнализировать о будущей политике США в отношении конфликтов на Ближнем Востоке.

Пишет УНН со ссылкой Reuters.

Детали

Дональд Трамп во вторник назначил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом США в Израиле.

Он "любит Израиль и народ Израиля, и так же народ Израиля любит его", - говорится в заявлении новоизбранного президента.

Следующий шаг - утверждение 69-летнего Хакаби Сенатом. Там республиканцы будут иметь большинство.

Справка

Майк Хакаби - баптистский пастор, ставший политиком, один из лидеров консервативных христианских правых и противник прав ЛГБТ+, дважды был кандидатом в президенты от республиканцев, в частности в 2016 году, когда победил Трамп.

Объявление Трампом номинации Хакаби вызвало немедленную похвалу со стороны высокопоставленных израильских чиновников, но, скорее всего, будет негативно воспринято палестинцами, чью националистическую позицию экс-губернатор Арканзаса решительно не поддерживал в прошлом.

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