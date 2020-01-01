"Тоттенхэм" потерпел поражение и остался без еврокубковой зоны АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Середняк АПЛ "Саутгемптон" на стадионе "Сент-Мэри" принял "Тоттенхэм" в матче 21 тура чемпионата Англии, передает корреспондент УНН.
Единственное взятие ворот произошло на 17 минуте, когда нападающий Ингс получил мяч в чужой штрафной и сумел перебросить его через защитника, а дальше нанести точный удар (вратарь остался незыблемым) - 1:0.
Отметим, что клуб Моуринью потерпел поражение остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ с 30 очками (1 балл в "МЮ").
Добавим, "Саутгемптон" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, в них "святые" набрали 10 баллов - одиннадцатое место в турнирной таблице при 25 очках.