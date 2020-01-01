"Тоттенхем" зазнав поразки і залишився поза єврокубковою зоною АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Середняк АПЛ "Саутгемптон" на стадіоні "Сент-Мері" прийняв "Тоттенхем" в матчі 21 туру чемпіонату Англії, передає кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт відбулося на 17 хвилині, коли нападник Інгс отримав м'яч у чужій карній зоні і зумів перекинути його через оборонця, а далі завдати точного удару (воротар залишився непорушним) – 1:0.
Зазначимо, що клуб Моурінью зазнав поразки залишився на 6-му місці в турнірній таблиці АПЛ з 30 очками (1 бал до "МЮ").
Додамо, "Саутгемптон" продовжив безпрограшну серію до чотирьох матчів, в них "святі" набрали 10 балів - 11-е місце в турнірній таблиці при 25 очках.