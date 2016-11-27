Торецк остался без воды из-за обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водовод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В результате обстрелов 23 ноября и попадания снаряда в водопровод, соединяющий Горловку и Торецк, прекратились поставки воды в город Торецк и близлежащие населенные пункты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления.
"Город находится на грани гуманитарной катастрофы", - отметили в штабе АТО.
Также в пресс-службе отметили, что украинские коммунальщики готовы приступить к ремонту, однако боевики уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны.