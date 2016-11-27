Торецьк залишився без води через обстріли бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Місто Торецьк залишилося без постачання води через попадання снаряду у водовід 23 листопада і наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“У результаті обстрілів 23 листопада і потрапляння снаряду у водовід, який з’єднує Горлівку й Торецьк, припинилося постачання води до міста Торецьк та прилеглих населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через відсутність води у місті закриті дитячі садочки і школи, деякі мікрорайони міста залишаються без опалення.
“Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи”, — наголосили у штабі АТО.
Також у прес-службі наголосили, що українські комунальники готові приступити до ремонту, проте бойовики вже майже тиждень не дають гарантій безпеки зі свого боку.