Торецьк залишився без води через обстріли бойовиків

“У результаті обстрілів 23 листопада і потрапляння снаряду у водовід, який з’єднує Горлівку й Торецьк, припинилося постачання води до міста Торецьк та прилеглих населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через відсутність води у місті закриті дитячі садочки і школи, деякі мікрорайони міста залишаються без опалення.

“Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи”, — наголосили у штабі АТО.

Також у прес-службі наголосили, що українські комунальники готові приступити до ремонту, проте бойовики вже майже тиждень не дають гарантій безпеки зі свого боку.