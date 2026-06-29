Топ-менеджеру украинского предприятия объявили подозрение за поставки для российских АЭС

Один из руководителей украинского предприятия получил подозрение по делу о поставках оборудования для российских АЭС в обход санкций, сообщили в понедельник в Нацполиции, пишет УНН.

"До 24 февраля 2022 года предприятие из Сум напрямую сотрудничало с российскими компаниями. После вторжения прямое выполнение контрактов стало невозможным, однако российские заказчики по-прежнему нуждались в ранее законтрактованном украинском оборудовании", - сообщили в полиции.

По данным полиции, "чтобы обойти ограничения, к поставкам привлекли еще одно украинское предприятие, которое до этого занималось другими видами деятельности, а также две турецкие компании".

"Через них в рф поставили продукцию на почти 5 млн грн. Оборудование предназначалось для Ленинградской, Ростовской, Балаковской и Кольской атомных электростанций", - говорится в сообщении полиции.

Как указано, следователи полиции "установили должностных лиц предприятия, которые участвовали в переговорах с представителями рф, и собрали документальные доказательства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором". Во время следственных действий правоохранители, как указано, изъяли документы и компьютерную технику, а также арестовали недвижимое имущество предприятия на сумму более 13 млн грн.

Одному из руководителей предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором