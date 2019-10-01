Том Круз прибыл в Киев по приглашению Президента - ОП

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 36568 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 82684 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 126600 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 118386 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 67397 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73946 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187606 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150622 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158792 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138692 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
48%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 11794 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 6120 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 7780 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 5924 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 8548 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 126598 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 118386 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 90459 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 102111 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 132071 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10020 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12520 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15105 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17954 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19758 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Том Круз прибыл в Киев по приглашению Президента - ОП

Киев • УНН

 • 13118 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Том Круз прибыл в Киев по приглашению Президента - ОП

Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

“Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино”, — указано в сообщении.

В ОП также добавили, что: “Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену. Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей”.

Как сообщал УНН, Том Круз приехал в Киев и спустился в метро на “Золотых воротах”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84