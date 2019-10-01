Том Круз прибув до Києва на запрошення Президента - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На запрошення Президента України Володимира Зеленського до Києва прибув всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
Глава держави зустрівся з ним в Офісі Президента 30 вересня ввечері.
“Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну. Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно”, — вказано у повідомленні.
В ОП також додали, що: “Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшену. Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників”.
Як повідомляв УНН, Том Круз приїхав у Київ і спустився у метро на "Золотих воротах".