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Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 12:15  •  11931 просмотра

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В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.

В россии госдума приняла законопроект, который запрещает использование мобильных телефонов в школе, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Пользоваться телефонами нельзя будет и в образовательных целях. Единственное исключение оставили для экстренных случаев. Во время рассмотрения в госдуме говорилось, что такое решение должно повысить качество образования детей.

Законопроект еще должен голосоваться в совете федерации.

Напомним

В российских школах с 1 сентября в рамках курса начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Тільки в екстрених випадках: в росії заборонять учням використовувати мобільні телефони в школах
Only in case of emergency: russia will ban students from using cell phones in schools
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Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах

В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.

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