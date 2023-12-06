Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах
Киев • УНН
В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.
В россии госдума приняла законопроект, который запрещает использование мобильных телефонов в школе, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Пользоваться телефонами нельзя будет и в образовательных целях. Единственное исключение оставили для экстренных случаев. Во время рассмотрения в госдуме говорилось, что такое решение должно повысить качество образования детей.
Законопроект еще должен голосоваться в совете федерации.
Напомним
В российских школах с 1 сентября в рамках курса начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников.
Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах
В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.
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