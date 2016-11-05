Тысячи людей в Сеуле вышли на антипрезидентский митинг

Как отмечает СМИ, поводом для общественного недовольства деятельностью президента стал скандал, разгоревшийся вокруг ее приближенной по имени Цой Сун Силь, которая, как отмечается в сообщении, незаконно вмешивалась в государственные дела.

По данным полиции, в центре Сеула собрались около 43 тыс. демонстрантов.