Тысячи людей в Сеуле вышли на антипрезидентский митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Тысячи людей в Сеуле вышли на антипрезидентский митинг. Их требование - отставка действующего президента Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечает СМИ, поводом для общественного недовольства деятельностью президента стал скандал, разгоревшийся вокруг ее приближенной по имени Цой Сун Силь, которая, как отмечается в сообщении, незаконно вмешивалась в государственные дела.
По данным полиции, в центре Сеула собрались около 43 тыс. демонстрантов.