Тисячі людей у Сеулі вийшли на антипрезидентський мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Тисячі людей у Сеулі вийшли на антипрезидентський мітинг. Їх вимога - відставка чинного президента Пак Кин Хє, передає УНН із посиланням на Reuters.
Як відзначає ЗМІ, приводом для суспільного невдоволення діяльністю президента став скандал, що розгорівся навколо її наближеної на ім'я Цой Сун Силь, яка, як зазначено у повідомленні, незаконно втручалася в державні справи.
За даними поліції, у центрі Сеула зібралися близько 43 тис. демонстрантів.