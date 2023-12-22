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Тираж книжной продукции в Украине увеличился на 203 процента - МКИП

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 13:41  •  9988 просмотра

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Украина пережила значительный толчок в своей книжной индустрии: тиражи книг выросли на 203%, а в 2023 году в Государственный реестр было внесено 270 новых субъектов издательского дела.

В течение года  увеличивалось количество субъектов издательского дела дела: 302 были внесены в Государственный реестр, из них - 270 новых. Также значительно увеличился общий тираж книжной продукции по сравнению с 2002 годом, в частности - количество печатных книг. Об этом сообщает УНН с ссылкой на информацию Министерства культуры и информационной политики Украины.

Детали

По данным Государственного комитета телевидения и радиовещания, в течение 2023 года в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции внесли 302 субъекта издательского дела. Как указывает МКИП, 270 из них являются новыми, кроме того 32 субъекта переоформили свидетельства.

В 2022 году, речь шла о 152 субъектах; в  довоенном 2021 году в Госреестр внесли 293 субъекта издательского дела.

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По информации Книжной палаты Украины, в 2023 году увеличился выпуск книжной продукции. По сравнению с 2022 годом по количеству изданий (печатных единиц) - на 73%, а по тиражам - на 203%.

Также рассказывается, что в течение 2023 года было аннулировано 5 свидетельств в связи с прекращением деятельности издателей. Таким образом, за 23 года ведения Госреестра всего аннулировано 1216 свидетельств.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
Тираж книжкової продукції в Україні збільшився на 203 відсотки - МКІП
Book circulation in Ukraine increased by 203 percent - ICIP
Новости по теме

Тираж книжной продукции в Украине увеличился на 203 процента - МКИП

Украина пережила значительный толчок в своей книжной индустрии: тиражи книг выросли на 203%, а в 2023 году в Государственный реестр было внесено 270 новых субъектов издательского дела.

Общество •   •  9988 просмотра
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