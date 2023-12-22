Тираж книжной продукции в Украине увеличился на 203 процента - МКИП

В течение года увеличивалось количество субъектов издательского дела дела: 302 были внесены в Государственный реестр, из них - 270 новых. Также значительно увеличился общий тираж книжной продукции по сравнению с 2002 годом, в частности - количество печатных книг. Об этом сообщает УНН с ссылкой на информацию Министерства культуры и информационной политики Украины.

Детали

По данным Государственного комитета телевидения и радиовещания, в течение 2023 года в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции внесли 302 субъекта издательского дела. Как указывает МКИП, 270 из них являются новыми, кроме того 32 субъекта переоформили свидетельства.

В 2022 году, речь шла о 152 субъектах; в довоенном 2021 году в Госреестр внесли 293 субъекта издательского дела.

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По информации Книжной палаты Украины, в 2023 году увеличился выпуск книжной продукции. По сравнению с 2022 годом по количеству изданий (печатных единиц) - на 73%, а по тиражам - на 203%.

Также рассказывается, что в течение 2023 года было аннулировано 5 свидетельств в связи с прекращением деятельности издателей. Таким образом, за 23 года ведения Госреестра всего аннулировано 1216 свидетельств.

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