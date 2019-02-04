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Тимошенко обвинила Порошенко в подготовке к фальсификации выборов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Юлия Тимошенко вместе с командой "Батькивщины" требует от Министерства внутренних дел расследовать массовый подкуп избирателей, который планирует президент Порошенко и его штаб. Соответствующие заявления о преступлениях сегодня будет представлен министру Арсена Авакова. Об этом Председатель партии сообщила на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

"Президент любой ценой пытается удержаться у власти. Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березники и всему коррумпированному окружению Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос. Это происходит открыто на глазах у правоохранителей", - возмутилась она.

Лидер "Батькивщины" заявила, что такой масштабной коррупции не помнит ни на каких выборах, даже во времена Януковича: "Порошенко - это коррупционер высшего сорта, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей" .

Юлия Тимошенко требует от министра Авакова немедленно обнародовать все данные о подкупе избирателей президентом и его штабом во главе с Березники.

Второе заявление о преступлении, которое "Батькивщина" подает в МВД, касается увеличения реестра избирателей. По словам председателя партии, тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, действующая власть увеличила реестр на миллион человек. И это тогда, "когда люди массово уезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти в два раза", возмутилась Юлия Тимошенко.

"Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать с них всех" мертвых душ "и прекрати подготовку Порошенко в масштабных фальсификаций", - сообщила лидер "Батькивщины".

Кандидат в президенты добавила, что действующая власть еще планирует снять защиту с бюллетеней, а это даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и "вбрасывать" их на выборах.

"Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный президент, прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она обратилась к министру внутренних дел и Генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и не дать возможности провести массовые фальсификации и подкуп избирателей.

После президентских выборов власть будет отвечать за нарушение законов "не будет сроков давности для преступлений ни для президента, ни для его окружения", - подытожила Тимошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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