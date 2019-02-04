Тимошенко звинуватила Порошенка у підготовці до фальсифікації виборів

"Президент будь-якою ціною намагається втриматися при владі. Завдяки своєму найближчому соратнику Сергію Березенку та всьому корумпованому оточенню Порошенко створює мережу підкупу і роздає по 1000 грн за голос. Це відбувається відкрито на очах у правоохоронців", – обурилася вона.

Лідер "Батьківщини" заявила, що такої масштабної корупції не пам’ятає на жодних виборах, навіть за часів Януковича: "Порошенко – це корупціонер найвищого ґатунку, який бере з бюджету те, що йому не належить, і за рахунок цих грошей підкуповує людей".

Юлія Тимошенко вимагає від міністра Авакова негайно оприлюднити всі дані про підкуп виборців президентом та його штабом на чолі з Березенком.

Друга заява про злочин, яку "Батьківщина" подає до МВС, стосується збільшення реєстру виборців. За словами Голови партії, таємно, без права кандидатів у президенти контролювати цей процес, чинна влада збільшила реєстр на мільйон людей. І це тоді, "коли люди масово виїжджають з країни, коли смертність перевищує народжуваність майже вдвічі", обурилася Юлія Тимошенко.

"Ми вимагаємо від міністра внутрішніх справ негайно перевірити цей реєстр і попередній. І прибрати з них всіх "мертвих душ" та припини підготовку Порошенка до масштабних фальсифікацій", – повідомила лідер "Батьківщини".

Кандидат у президенти додала, що чинна влада ще планує зняти захист із бюлетенів, а це дасть можливість команді Порошенка надрукувати більшу кількість та "вкидати" їх на виборах.

"Країна чекає години, коли цей продажний корумпований президент, який прикривається патріотичними гаслами, піде з влади. Я закликаю всіх колег не дати Порошенкові залишитися при владі: країна вже не витримає такого керівництва", – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона звернулася до міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора з вимогою втрутитися в ситуацію і не дати можливості провести масові фальсифікації та підкуп виборців.

Після президентських виборів влада відповідатиме за порушення законів, "не буде термінів давнини для злочинів ні для президента, ні для його оточення", - підсумувала Тимошенко.