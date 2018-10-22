Тимошенко собирает подписи нардепов, чтобы отменить решение Кабмина о повышении тарифов на газ

"За последние 6 месяцев до первого тура президентских выборов они планируют еще заработать на людях. Они разобрали между собой газовые месторождения, которые принадлежат Украинской, они пытаются, выставляя непосильные тарифы и прикрываясь МВФ, за эти 6 месяцев положить еще несколько миллиардов на свои оффшорные счета. Это их "дембельский" аккорд ", - заявила она.

Лидер "Батькивщины" пидкреcлила, что сделает все для того, чтобы остановить повышение тарифов на газ, тепло и электроэнергию, и не позволить отбросить довести людей за черту бедности. Сейчас Юлия Тимошенко обратилась к депутатам всех уровней, начиная от районных, городских советов, депутатов ОТГ с призывом немедленно собрать внеочередные сессии.

"Люди в отчаянии. Поэтому все, кто избран людьми, должны помочь остановить этот опасный шаг, который сделал президент Порошенко. Для того, чтобы он не издевался больше с Украинской и не забирал последнее ", - сказала председатель партии .

"Батькивщина" также требует внеочередного заседания Верховной Рады.

"Мы требуем принять постановление о моратории на повышение тарифов", - отмечается в партийном заявлении.

Свои подписи под требованием поставили все депутаты фракции "Батькивщина".

"Если кто-то из коллег народных депутатов по определенным причинам, находясь в Киеве, не может подъехать в офис партии" Батькивщина ", - просим согласиться: мы сможем организовать доставку подписных листов. Мы должны отменить это необоснованное и преступное решение. Подорожание газа для граждан не должно произойти ", - завершается заявление партии .