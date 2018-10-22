Тимошенко збирає підписи нардепів, щоб скасувати рішення Кабміну про підняття тарифів на газ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Рішення про подорожчання газу для населення ухвалено в інтересах мафії. Про це лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції у Хмельницькому, передає УНН.

“За останні 6 місяців до першого туру президентських виборів вони планують ще заробити на людях. Вони розібрали між собою газові родовища, які належать українцям, вони намагаються, виставляючи непосильні тарифи і прикриваючись МВФ, за ці 6 місяців покласти ще декілька мільярдів на свої офшорні рахунки. Це їх „дембельський“ акорд”, — заявила вона.

Лідер “Батьківщини” підкреcлила, що зробить все для того, щоб зупинити підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію, і не дозволити відкинути довести людей за межу бідності. Наразі Юлія Тимошенко звернулася до депутатів усіх рівнів, починаючи від районних, міських рад, депутатів ОТГ, із закликом негайно зібрати позачергові сесії.

“Люди в розпачі. Тож усі, хто обраний людьми, мають допомогти зупинити цей небезпечний крок, який зробив президент Порошенко. Для того, щоб він не знущався більше з українців і не забирав останнє”, — сказала голова партії.

“Батьківщина” також вимагає позачергового засідання Верховної Ради.

“Ми вимагаємо ухвалити постанову про мораторій на підвищення тарифів”, — наголошується в партійній заяві.

Свої підписи під вимогою поставили всі депутати фракції “Батьківщина”.

“Якщо хтось з колег народних депутатів з певних причин, перебуваючи в місті Києві, не може під’їхати в офіс партії „Батьківщина“, — просимо зголоситися: ми зможемо організувати доставку підписних листів. Ми повинні скасувати це необґрунтоване і злочинне рішення. Подорожчання газу для громадян не має відбутися”, — завершується заява партії.

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