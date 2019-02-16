Тимошенко договаривается с МВФ по поводу снижения цены на газ

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством ", - заявила лидер" Батькивщины "перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.



Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ для Украины чрезвычайно важной. Ее необходимо продолжать, но на условиях, не вредить интересам украинский. Именно поэтому Председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы на терять на это время по их завершении.

"Но я при этом не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию примерно на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь ", - заверила кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. Поэтому она никогда не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не было механизма, как это можно сделать.

"Ни обязательства, я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", - подытожила Председатель партии.