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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54003 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 128808 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128973 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124715 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117797 просмотра

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Тимошенко договаривается с МВФ по поводу снижения цены на газ

Тимошенко договаривается с МВФ по поводу снижения цены на газ

Киев  •  УНН

 • 5914 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Новый президент сумеет убедить Международный валютный фонд, Украина нуждается в новой программы финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Украинского ланча в пределах Мюнхенского безопасности форума, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством ", - заявила лидер" Батькивщины "перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ для Украины чрезвычайно важной. Ее необходимо продолжать, но на условиях, не вредить интересам украинский. Именно поэтому Председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы на терять на это время по их завершении.

"Но я при этом не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию примерно на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь ", - заверила кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. Поэтому она никогда не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не было механизма, как это можно сделать.

"Ни обязательства, я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", - подытожила Председатель партии.

Украинские Национальные Новости

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